Стекло треснуло у самолета в аэропорту Мурманска
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Мурманск, 10 октября. Стекло лопнуло в кабине пилота самолета Boeing, выполнявшего рейс Москва — Мурманск 10 октября.
Рейс из Мурманска обратно в московский аэропорт «Внуково» был задержан на четыре с половиной часа из-за трещины в стекле форточки в кабине пилотов. MMK рассказал в Twitter:
«В кабине пилотов Боинга треснул внешний слой стекла форточки. Резервный борт привез новую форточку и увез пассажиров».
В итоге, рейс самолета авиакомпании UTair был задержан почти на пять часов.