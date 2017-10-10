Стекло треснуло у самолета в аэропорту Мурманска

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Мурманск, 10 октября. Стекло лопнуло в кабине пилота самолета Boeing, выполнявшего рейс Москва — Мурманск 10 октября.

Рейс из Мурманска обратно в московский аэропорт «Внуково» был задержан на четыре с половиной часа из-за трещины в стекле форточки в кабине пилотов. MMK рассказал в Twitter:

«В кабине пилотов Боинга треснул внешний слой стекла форточки. Резервный борт привез новую форточку и увез пассажиров».

В итоге, рейс самолета авиакомпании UTair был задержан почти на пять часов.