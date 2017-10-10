Агрессивная собака напала на 13-летнего ребенка в Мурманске

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Мурманск. 10 октября. Подросток был доставлен в травматологическое отделение городской больницы после нападения бездомной собаки в Мурманске.

Инцидент произошел в районе дома №40 по улице Лобова. Бездомная собака напала на 13-летнюю девочку, после чего родители обратились в медицинское учреждение за помощью. Сотрудники травматологического отделения диагностировали у ребенка «укушенную ссадину бедра».

По информации следственного отдела, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.