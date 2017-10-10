Мужчина выстрелил в приятеля во время пьяного конфликта в Мурманске

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Мурманск, 10 октября. Житель Мурманска выстрелил из травматического оружия в товарища во время пьяного конфликта.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, конфликт произошел на улице Лобова. Сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что между двумя приятелями произошла ссора после совместного застолья. Они вышли на лестничную площадку, где один выстрелил в другого из травматического оружия.

Пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностировали огнестрельное ранение паховой области и ушибленную рану левого бедра. Подозреваемый скрылся. Вскоре сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 24-летний житель областного центра.

На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого мужчины.