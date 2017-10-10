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Мужчина выстрелил в приятеля во время пьяного конфликта в Мурманске
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    Мужчина выстрелил в приятеля во время пьяного конфликта в Мурманске

    12:27  10 Октября 2017
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    Мужчина выстрелил в приятеля во время пьяного конфликта в Мурманске

    Мурманск, 10 октября. Житель Мурманска выстрелил из травматического оружия в товарища во время пьяного конфликта.

    Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, конфликт произошел на улице Лобова. Сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что между двумя приятелями произошла ссора после совместного застолья. Они вышли на лестничную площадку, где один выстрелил в другого из травматического оружия.

    Пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностировали огнестрельное ранение паховой области и ушибленную рану левого бедра. Подозреваемый скрылся. Вскоре сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 24-летний житель областного центра.

    На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого мужчины.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск #оружие
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