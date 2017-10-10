Муниципалитеты Мурманской области получили 564,8 млн рублей на ремонт дорог

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Мурманск. 10 октября. Субсидии в размере 564,8 млн рублей получили муниципалитеты Мурманской области на ремонт автодорог в текущем году.

По информации пресс-службы регионального правительства по итогам оперативного совещания, которое прошло в понедельник, на реконструкцию дорог и их содержание было выделено из регионального бюджета около 565 млн рублей.

Всего 20 муниципалитетов получили субсидии в общей сумме около 283 млн рублей на восстановление и содержание автодорог. На данный момент уже 18 муниципалитетов завершили ремонтные работы на дорогах, а два района подошли к финальной стадии.

В рамках государственной программы области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» Мурманск как административный центр получил около 234 млн рублей.