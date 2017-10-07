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Пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир Мурманской области
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    Пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир Мурманской области

    20:39  7 Октября 2017
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    Пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир Мурманской области

    Мурманск, 7 октября. Квартира в поселке Алакуртти Мурманской области была охвачена огнем вчера, 6 октября.

    Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарного диспетчера около 17.32, происшествие случилось на Набережной улице в доме № 23. Сотрудники пожарной службы быстро потушили возгорание, пламя уничтожило только диван и кухонный уголок в одной из квартир.

    В тушении пожара участвовало два пожарных расчета в составе семи человек и две единицы техники. На данный момент причины возгорания устанавливаются.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #мурманск
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