Мурманчан ждет тюремное заключение за ограбление магазина элитных часов в Праге

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Мурманск, 7 октября. Городской суд Праги признал жителей Мурманска, входящих в число фигурантов уголовного дела об ограблении магазина элитных часов Hublot, виновными.

Четверо россиян предстали перед судом города, двое фигурантов дела, которые скрываются в России, были осуждены заочно. Ограбление произошло в феврале 2016 года. Злоумышленники совершили кражу 29 хронометров на общую сумму 13,5 миллионов крон, что составляет около 30 млн рублей. Ограбление было зафиксировано на камерах видеонаблюдения.

Мариану Карловасу и Андрею Истратову, уроженцам Мурманска, суд назначил 4 года и 8 лет тюремного заключения, соответственно. Преступники будут отправлены из Чехии в Россию для отбывания обозначенного срока.