Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Мурманской области

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Мурманск, 7 октября. Два легковых автомобиля столкнулись минувшей ночью в Мурманской области.

Авария произошла около 01.30 ночи на 1263 километре автотрассы «Кола» в Мончегорском районе Мурманской области. По предварительным данным известно, что легковой автомобиль марки «ВАЗ-2115», водитель которого по неизвестным причинам не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с легковой иномаркой.

На месте аварии работали сотрудники МЧС. На данный момент сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства случившейся аварии, проводится доследственная проверка.