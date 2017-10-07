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Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Мурманской области
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    Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Мурманской области

    14:16  7 Октября 2017
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    Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Мурманской области

    Мурманск, 7 октября. Два легковых автомобиля столкнулись минувшей ночью в Мурманской области.

    Авария произошла около 01.30 ночи на 1263 километре автотрассы «Кола» в Мончегорском районе Мурманской области. По предварительным данным известно, что легковой автомобиль марки «ВАЗ-2115», водитель которого по неизвестным причинам не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с легковой иномаркой.

    На месте аварии работали сотрудники МЧС. На данный момент сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства случившейся аварии, проводится доследственная проверка.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #мурманск
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