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Общество
Мурманчанин два года прятался от полиции в морском порту
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    Мурманчанин два года прятался от полиции в морском порту

    14:52  6 Октября 2017
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    Мурманчанин два года прятался от полиции в морском порту

    Мурманск, 6 октября. Гражданин, находящийся более двух лет в федеральном розыске, прятался на территории морского порта в Архангельске.

    По сообщению Мурманского линейного отдела МВД России, в морском порту найден гражданин, который более двух лет прятался от сотрудников правоохранительных органов. Он находился в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере.

    На данный момент информация о 29-летнем мужчине передана в органы правопорядка.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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