Мурманчанин два года прятался от полиции в морском порту

В Избранное

Мурманск, 6 октября. Гражданин, находящийся более двух лет в федеральном розыске, прятался на территории морского порта в Архангельске.

По сообщению Мурманского линейного отдела МВД России, в морском порту найден гражданин, который более двух лет прятался от сотрудников правоохранительных органов. Он находился в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере.

На данный момент информация о 29-летнем мужчине передана в органы правопорядка.