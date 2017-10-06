Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области

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Мурманск, 6 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе реки Пиренга Мурманской области сегодня утром.

По информации пресс-службы МЧС по Мурманской области, авария случилась около девяти утра 6 октября на 1202 км трассы «Кола» под Мончегорском. Легковой автомобиль марки Lada Priora съехал в кювет и опрокинулся. На место происшествия приехали сотрудники полиции и пожарно-спасательные подразделения, были произведены работы по отключению АКБ, деблокированию и извлечению пассажира.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля и его пассажир серьезных травм не получили.