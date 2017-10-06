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Происшествия
Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области
Происшествия
Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области
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    Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области

    13:24  6 Октября 2017
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    Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области

    Мурманск, 6 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе реки Пиренга Мурманской области сегодня утром.

    По информации пресс-службы МЧС по Мурманской области, авария случилась около девяти утра 6 октября на 1202 км трассы «Кола» под Мончегорском. Легковой автомобиль марки Lada Priora съехал в кювет и опрокинулся. На место происшествия приехали сотрудники полиции и пожарно-спасательные подразделения, были произведены работы по отключению АКБ, деблокированию и извлечению пассажира.

    По предварительной информации, водитель легкового автомобиля и его пассажир серьезных травм не получили.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #марманск
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