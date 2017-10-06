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Происшествия
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Происшествия
Удар ножом в спину получил мужчина от сожительницы в Мурманской области
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    Удар ножом в спину получил мужчина от сожительницы в Мурманской области

    12:48  6 Октября 2017
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    Удар ножом в спину получил мужчина от сожительницы в Мурманской области

    Мурманск, 6 октября. Сожители наносят друг другу ножевые ранения различной степени в Мурманской области. Зафиксировано три инцидента за прошедшие сутки.

    Причинение вреда здоровью зафиксировано полицейскими в нескольких районах Мурманской области, сообщает управление МВД России по Мурманской области. Первый инцидент произошел в Апатитах в квартире на улице Жемчужная. Мужчина во время конфликта нанес 35-летней женщине резаную рану правого предплечья.

    В ходе ссоры, разгоревшейся в одной из квартир в Кандалакше, 39-летняя женщина нанесла своему сожителю удар ножом в спину. Сотрудники полиции задержали неработающую подозреваемую, она призналась в содеянном.

    Ранее судимый мужчина пришел в гости к 45-летней хозяйке квартиры в Ковдорском районе. Во время конфликта он ударил женщину ножом в шею.

    На данный момент по всем фактам насилия возбуждены уголовные дела, а подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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