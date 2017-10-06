Жажда наживы обернулась для мурманского таксиста уголовным делом

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Мурманск, 6 октября. Мурманский таксист присвоил мобильный телефон, кошелек с норвежскими кронами и водительское удостоверение невнимательного пассажира.

Пассажир такси, в котором он ехал от улицы Беринга до улицы Марата, забыл в салоне автомобиля мобильный телефон марки Lenovo, 520 норвежских крон и водительское удостоверение. После чего позвонил в диспетчерскую службу и сообщил о данном факте. Водитель такси, в свою очередь, не подтвердил наличие имущества в салоне машины.

Сотрудники полиции допросила работника службы такси, тот признался, что присвоил вещи пассажира, обратившегося в органы правопорядка. В ходе обыска они были изъяты.

В настоящее время по факту кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.