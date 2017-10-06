Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Лавров отметил роль Каира и Эр-Рияда в консолидации оппозиции Сирии
Происшествия
Заступившийся за буйную жену мужчина получил удар бутылкой по голове у клуба в Апатитах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Заступившийся за буйную жену мужчина получил удар бутылкой по голове у клуба в Апатитах

    9:57  6 Октября 2017
    52

    Заступившийся за буйную жену мужчина получил удар бутылкой по голове у клуба в Апатитах

    Апатиты, 6 октября. Житель Апатитов был госпитализирован с серьезной травмой головы в результате удара по голове бутылкой у ночного клуба Мурманской области.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, инцидент произошел в конце сентября в Апатитах. Местный житель приехал к ночному клубу, чтобы забрать свою супругу, которая отдыхала в компании друзей. У входа разгорелся конфликт, к женщине начали приставать молодые люди. Мужчина заступился за жену.

    В результате конфликта, за которым последовала драка, он получил удар бутылкой по голове. Пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение, где медики сообщили о криминальном характере травмы. Сотрудники правоохранительных органов после проверки записей видеокамер в самом заведении установили личность виновного. Им оказался 27-летний житель города.

    На данный момент в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье причинение тяжелого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск #апатиты #клуб
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 39

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        84996

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107496

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30000

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44732
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        39
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        477
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1127
        Сирия: ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов за неделю

        Сирия: ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов за неделю

        0:38   6 Октября 2017
        548