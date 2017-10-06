Заступившийся за буйную жену мужчина получил удар бутылкой по голове у клуба в Апатитах

В Избранное

Апатиты, 6 октября. Житель Апатитов был госпитализирован с серьезной травмой головы в результате удара по голове бутылкой у ночного клуба Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, инцидент произошел в конце сентября в Апатитах. Местный житель приехал к ночному клубу, чтобы забрать свою супругу, которая отдыхала в компании друзей. У входа разгорелся конфликт, к женщине начали приставать молодые люди. Мужчина заступился за жену.

В результате конфликта, за которым последовала драка, он получил удар бутылкой по голове. Пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение, где медики сообщили о криминальном характере травмы. Сотрудники правоохранительных органов после проверки записей видеокамер в самом заведении установили личность виновного. Им оказался 27-летний житель города.

На данный момент в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье причинение тяжелого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.