Заместитель Шойгу проверил строительство стратегических объектов Северного флота

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Североморск, 5 октября. Заместитель обороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов посетил с инспекцией стратегические объекты Северного флота.

В рамках рабочей поездки заместитель Шойгу проинспектировал строительство ракетных арсеналов, складов артиллерийских боеприпасов и подводного вооружения в городах Североморск и Гаджиево Мурманской области.

Иванов проверил социальные объекты военного городка, а также причальный фронт базирования кораблей Северного флота. В Мурманске заместитель главы военного ведомства посетил филиал Нахимовского военно-морского училища и встретился с его воспитанниками. В данный момент уже 240 ребят начали учебный год в стенах нового образовательного учреждения Минобороны РФ.

В ближайшее время будет построен четырехэтажный корпус на 320 обучающихся, а также каток и бассейн. Морское училище сможет принять 560 курсантов после окончания второй очереди строительства.