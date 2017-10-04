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Общество
В Мурманске извлекли полувековую «капсулу времени»
Общество
В Мурманске извлекли полувековую «капсулу времени»
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    В Мурманске извлекли полувековую «капсулу времени»

    21:55  4 Октября 2017
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    В Мурманске извлекли полувековую «капсулу времени»

    Мурманск, 4 октября. «Капсулу времени» с посланиями потомкам, заложенную в честь 50-летия Октябрьской революции в 1967 году, извлекли из бетонного саркофага в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Мурманска.

    В торжественном мероприятии приняли участие первый секретарь Мурманского горкома комсомола с 1963 по 1970 год Валентин Мантуров, депутат Госдумы Алексей Веллер, а также глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

    «Сегодня вдвойне важный день для нашего города. В 101-ю годовщину рождения Мурманска мы извлекаем капсулу, которую 50 лет назад мурманчане заложили в землю этого сквера со словами надежды и веры в замечательное будущее», – заявил Сысоев.

    Он также добавил, что торжественное вскрытие «капсулы времени» состоится 7 октября в ходе празднования 101-й годовщине со дня основания Мурманска.

    Автор: Алексей Громов
    #мурманск #капсула времени #сысоев
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