Телефонных мошенников ждет уголовное наказание за вымогательство денег у пенсионеров Мурманска

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Мурманск, 3 октября. Преступники вымогали деньги у пожилых мурманчан, представляясь родственниками, с сентября по декабрь 2016 года.

По сообщению пресс-службы регионального УМВД России, расследование уголовного дела в отношении телефонных мошенников завершено. Организованная группа злоумышленников из Новосибирска обзванивала пенсионеров. В ходе разговора они представлялись ближайшими родственниками и говорили о якобы совершенных ими преступлениях. Таким образом преступники вымогали деньги от жителей Заполярья.

Мошенники действовали до декабря 2016 года. В этот период им удалось украсть около 613 тысяч рублей. В настоящий момент уголовное дело по обвинению в мошенничестве и ряде других преступлений направлено в суд для рассмотрения по существу.