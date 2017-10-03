Ранее судимый мурманчанин сядет в тюрьму на 7 лет за кражу продуктов

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Мурманск, 3 октября. Ранее судимый житель Мурманска осужден на 7 лет лишения свободы за кражу продуктов.

Мурманчанина суд признал виновным за совершение кражи. Прокуратура Ленинского округа поддержала государственное обвинение.

В ходе расследования было выяснено, что мужчина дважды в июле этого года похищал продукты питания на сумму более 5 тысяч рублей из магазина в Ленинском округе. Кроме этого, он не раз привлекался к ответственности за мелкое хищение. Также не имел постоянного источника дохода.

В следствие данных фактов, суд принял решение в отношении подсудимого о тюремном заключении в колонии строгого режима на срок 7 лет 4 месяца.