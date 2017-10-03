Купивший наркотики в центре города мурманчанин заплатит штраф 15 тысяч рублей

В Избранное

Мурманск, 3 октября. Мужчина заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей за покупку гашиша в центральном сквере Мурманска.

По сообщению региональной прокуратуры города, 25-летний мурманчанин 31 июля 2017 года купил 4,5 грамма гашиша в парке «Жертвам военной интервенции». Наркотик сотрудники полиции изъяли в момент задержания.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд обязал его выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Наказание было смягчено, так как ранее северянин не привлекался ни к административной ответственности, ни к уголовной.