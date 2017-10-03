Пенсионерку в Мурманске ограбил 14-летний подросток

В Избранное

Мурманск, 3 октября. Подросток ограбил 86-летнюю пенсионерку, возвращавшуюся из магазина, в Мурманске.

Пожилую женщину ограбил 14-летний подросток, сообщает УМВД России по Мурманской области. Пенсионерка возвращалась домой из магазина, в подъезде на нее напал малолетний преступник. Он вырвал у женщины пакет, в котором находились продукты, кошелек и мобильный телефон. Затем злоумышленник скрылся.

Подозреваемый вскоре был установлен, им оказался 14-летний житель поселка Кильдинстрой. Похищенный телефон был изъят в ходе досмотра, деньги подросток успел потратить. На сегодняшний день в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.