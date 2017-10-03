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Происшествия
Мурманчанин задержан ФСБ за контрабанду огнестрельного оружия
Происшествия
Мурманчанин задержан ФСБ за контрабанду огнестрельного оружия
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    Мурманчанин задержан ФСБ за контрабанду огнестрельного оружия

    9:41  3 Октября 2017
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    Мурманчанин задержан ФСБ за контрабанду огнестрельного оружия

    Мурманск, 3 октября. Житель Мурманска подозревается в причастности к контрабанде основных частей огнестрельного оружия.

    По информации регионального управления ФСБ, местный житель был задержан в рамках одной из операций по выявлению групп и отдельных лиц, причастных к контрабанде оружия, проводимых на территории ряда субъектов Российской Федерации.

    В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Контрабанда основных частей огнестрельного оружия» (часть 1 статьи 226.1).  В настоящий момент ведутся оперативно-розыскные работы и следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск #контрабанда
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