Мурманчанин задержан ФСБ за контрабанду огнестрельного оружия

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Мурманск, 3 октября. Житель Мурманска подозревается в причастности к контрабанде основных частей огнестрельного оружия.

По информации регионального управления ФСБ, местный житель был задержан в рамках одной из операций по выявлению групп и отдельных лиц, причастных к контрабанде оружия, проводимых на территории ряда субъектов Российской Федерации.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Контрабанда основных частей огнестрельного оружия» (часть 1 статьи 226.1). В настоящий момент ведутся оперативно-розыскные работы и следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.