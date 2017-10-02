Уволена глава администрации Североморска Мурманской области

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Мурманск, 2 октября. Глава администрации Североморска Мурманской области была уволена сегодня, 2 октября.

Новый мэр Североморска Владимир Евменьков в рамках совещания с работниками администрации сообщил об увольнении с занимаемых должностей главы администрации Ирины Нориной и её первого заместителя Ирины Долгушиной.

Владимир Евменьков в ходе совещания предупредил о предстоящей беседе с каждым работником по вопросам решения предстоящих задач. Особое внимание в ходе разговора будет уделено личным и деловым качествам.