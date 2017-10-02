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Общество
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Общество
Уволена глава администрации Североморска Мурманской области
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    Уволена глава администрации Североморска Мурманской области

    20:43  2 Октября 2017
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    Уволена глава администрации Североморска Мурманской области

    Мурманск, 2 октября. Глава администрации Североморска Мурманской области была уволена сегодня, 2 октября.

    Новый мэр Североморска Владимир Евменьков в рамках совещания с работниками администрации сообщил об увольнении с занимаемых должностей главы администрации Ирины Нориной и её первого заместителя Ирины Долгушиной.

    Владимир Евменьков в ходе совещания предупредил о предстоящей беседе с каждым работником по вопросам решения предстоящих задач. Особое внимание в ходе разговора будет уделено личным и деловым качествам.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск #североморск
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