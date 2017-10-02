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Пенсионера подозревают в убийстве сына в городе Заполярный Мурманской области
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    Пенсионера подозревают в убийстве сына в городе Заполярный Мурманской области

    19:02  2 Октября 2017
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    Пенсионера подозревают в убийстве сына в городе Заполярный Мурманской области

    Мурманск, 2 октября. Мужчину, убившего своего сына во время ссоры, задержала полиция в городе Заполярный Мурманской области.

    По информации регионального Следственного комитета, местный житель был задержан органами правопорядка 30 сентября. 65-летнего мужчину обвиняют в совершении убийства своего сына. Гражданин в результате конфликта, разгоревшегося дома, взял в руки нож и нанес не менее трех ударов родственнику. Полученные травмы привели к летальному исходу.

    Преступник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время мужчине будет избрана мера наказания.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #убийство #нож #мурманск
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