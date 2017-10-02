Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии
Общество
Мурманский бизнесмен сядет в тюрьму за похищение 44 млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мурманский бизнесмен сядет в тюрьму за похищение 44 млн рублей

    13:48  2 Октября 2017
    43

    Мурманский бизнесмен сядет в тюрьму за похищение 44 млн рублей

    Мурманск, 2 октября. Бизнесмен в Заполярье похитил 44 млн рублей, которые предназначались для ремонта кораблей Северного флота.

    По информации управления федеральной службы безопасности России по СФ и УМВД России по Мурманской области, гендиректор одной из фирм города совершил кражу около 44 млн рублей.

    Денежные средства были необходимы для ремонта кораблей СФ. За данное преступление мужчина лишится свободы сроком на 8 лет. Кроме этого, он должен будет выплатить 1 млн рублей. Аналогичные преступления вменяются еще 9 коммерсантам.  

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106464

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29768

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43921

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24940

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9380
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        12:48   2 Октября 2017
        163
        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        12:00   2 Октября 2017
        4125
        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        7:54   2 Октября 2017
        504
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        14973