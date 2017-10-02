Мурманский бизнесмен сядет в тюрьму за похищение 44 млн рублей

В Избранное

Мурманск, 2 октября. Бизнесмен в Заполярье похитил 44 млн рублей, которые предназначались для ремонта кораблей Северного флота.

По информации управления федеральной службы безопасности России по СФ и УМВД России по Мурманской области, гендиректор одной из фирм города совершил кражу около 44 млн рублей.

Денежные средства были необходимы для ремонта кораблей СФ. За данное преступление мужчина лишится свободы сроком на 8 лет. Кроме этого, он должен будет выплатить 1 млн рублей. Аналогичные преступления вменяются еще 9 коммерсантам.