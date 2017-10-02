Спасатели нашли в лесу пропавшую в Кольском районе семью

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Мурманск, 2 октября. Семью, поиски которой велись с 1 октября в лесу Кольского района города Мурманска, обнаружили спасатели.

Как сообщает управление МЧС по Мурманской области, вчера,1 октября около 21.40, в службу спасания поступил звонок от главы семьи. Мужчина сообщил, что он с женой и 11-летним ребёнком заблудились в лесу в районе озера Мара. Команда спасателей выдвинулась на поиски семьи. За прошедшие сутки им удалось найти только автомобиль.

Сегодня утром поисковым службам удалось связаться с семьей. Спасатели дали инструкцию по правилам поведения в лесу.

В настоящее время 26 спасателей на автомобилях и квадроциклах ведут поиски.