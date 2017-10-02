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Спасатели нашли в лесу пропавшую в Кольском районе семью
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    Спасатели нашли в лесу пропавшую в Кольском районе семью

    12:16  2 Октября 2017  /обновлено: 12:17  02 Октября 2017
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    Спасатели нашли в лесу пропавшую в Кольском районе семью

    Мурманск, 2 октября. Семью, поиски которой велись с 1 октября в лесу Кольского района города Мурманска, обнаружили спасатели.  

    Как сообщает управление МЧС по Мурманской области, вчера,1 октября около 21.40, в службу спасания поступил звонок от главы семьи. Мужчина сообщил, что он с женой и 11-летним ребёнком заблудились в лесу в районе озера Мара. Команда спасателей выдвинулась на поиски семьи. За прошедшие сутки им удалось найти только автомобиль.

    Сегодня утром поисковым службам удалось связаться с семьей. Спасатели дали инструкцию по правилам поведения в лесу.

    В настоящее время 26 спасателей на автомобилях и квадроциклах ведут поиски.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск #семья
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