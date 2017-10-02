Пьяный муромчанин открыл стрельбу по пассажирам троллейбуса

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Мурманск, 2 октября. Пьяный житель Мурманска стрелял из пистолета в троллейбусе 30 сентября.

По информации пресс-службы регионального УМВД, около 22.30 пьяный житель города, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из пистолета в троллейбусе, следующем по проспекту Героев-Североморцев.

После первого выстрела пассажирский транспорт остановили у ближайшей остановки и эвакуировали пассажиров. Никто не пострадал. Стрелявшего мужчину задержали сотрудники Росгвадии.

На сегодняшний день 31-летний мужчина задержан полицией по статье «Мелкое хулиганство». Он находится в изоляторе временного содержания. По факту происшествия ведется расследование в результате которого будет принято процессуальное решение.