Бизнесмен из Мончегорска «заработал» 400 тыс. на отцовстве

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Мурманск, 29 сентября. Мурманский бизнесмен в городе Мончегорск в течение двух лет незаконно получал пособие на ребенка в размере 20 тыс. рублей.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Мурманской области, генеральный директор ООО «СеверСтрой» ежемесячно в период с 1 мая 2012 по 30 апреля получал детское пособие на ребенка в возрасте до 16 лет в размере 20 тыс. рублей.

Материальная помощь предназначена для малоимущих. Мужчина, используя служебное положение, предоставлял подложные справки о размере своей заработной платы. В результате двухлетней аферы городской бюджет потерял около 400 тыс. рублей.

После проведения следственной проверки в отношение бизнесмена возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159.2).