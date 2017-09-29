Хозяйку «резиновой квартиры» в Апатитах могут посадить на три года

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Апатиты, 29 сентября. Жительница мурманского города Апатиты обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

Женщина неоднократно регистрировала в своей квартире гражданку Республики Узбекистан в период с 2016 по 2017 год. При этом не предоставляла помещение для жилья, но получала за фиктивную регистрацию 4500 рублей, информирует следственный отдел по городу Апатиты Следственного комитета РФ по Мурманской области. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

На сегодняшний день следственный комитет собрал доказательную базу, уголовное дело направлено в городской суд. Местной жительнице за совершение данного преступления грозит около трех лет лишения свободы.