Новый футбольный стадион открыт в мурманской школе

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Мурманск, 29 сентября. Работа по благоустройству стадиона мурманской школы №23 завершена.

Новое футбольное поле было достроены в рамках программы по восстановлению спортивных объектов школ Мурманска. Искусственное покрытие имеет мягкую структуру, что позволяет школьникам избежать травм во время падений.

Также на территории стадиона была обустроена беговая дорожка с тартановым покрытием, гарантия которого составляет пять лет, отмечает NORD-NEWS.RU.

В рамках программы по модернизации спортивных площадок, находящихся на территории образовательных учреждений, было открыто около 50 объектов.