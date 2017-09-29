Временно отключат горячую воду и отопление на нескольких улицах Мурманска

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Мурманск, 29 сентября. Некоторые улицы Мурманска останутся без отопления и горячей воды в период с 30 сентября по 1 октября.

Как сообщает NORD-NEWS.RU, в домах, подключенных к Восточной котельной, временно отключат горячее водоснабжение и отопление с 30 сентября по 1 октября в период 22.00 до 10.00. Данное время не будет включено в расчеты за коммунальные услуги.

Работы связаны с реорганизацией отопительного оборудования и повышением надежности коммуникаций водоснабжения.