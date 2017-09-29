Жителям Мурманской области увеличат социальную доплату к пенсии

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Мурманск, 29 сентября. Социальная доплата к пенсии будет увеличена для жителей Мурманской области.

По сообщению Вечернего Мурманска, 28 сентября состоялось заседание Мурманской областной Думы. В соответствии с законопроектом, принятым региональными парламентариями в окончательном чтении, в 2018 году социальная доплата к пенсии будет увеличена на 433 рубля.

Подобная доплата была введена в 2010 году, за семь лет сумма удвоилась, а в 2018 году выплаты составят 12 523 рублей.