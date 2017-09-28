В Мурманске на час «парализовало» движение троллейбусов
В Избранное
Мурманск, 28 сентября. Общественный транспорт «парализовало» на несколько часов на перекрестке проспектов Ленина и Кольского в Мурманске. По словам очевидцев в социальных сетях, затор произошел из-за троллейбуса, «рога» которого запутались в проводах.
По слухам, в районе также пришлось обесточить связь.
«У троллейбуса штанги в проводах запутались, сейчас там исправляют неполадку», — пишет одна из очевидцев происшествия.
В момент написания статьи движение транспорта в Мурманске уже стабилизировалось. Все троллейбусы и автобусы следуют согласно своему маршруту.