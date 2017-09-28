В Мурманске на час «парализовало» движение троллейбусов

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Мурманск, 28 сентября. Общественный транспорт «парализовало» на несколько часов на перекрестке проспектов Ленина и Кольского в Мурманске. По словам очевидцев в социальных сетях, затор произошел из-за троллейбуса, «рога» которого запутались в проводах.

По слухам, в районе также пришлось обесточить связь.

«У троллейбуса штанги в проводах запутались, сейчас там исправляют неполадку», — пишет одна из очевидцев происшествия.

В момент написания статьи движение транспорта в Мурманске уже стабилизировалось. Все троллейбусы и автобусы следуют согласно своему маршруту.