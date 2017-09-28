СКР проверяет жалобы на плесневелый хлеб в мурманской школе

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Мурманск, 28 сентября. Сотрудники СКР допрашивают персонал школы в Росляково после многочисленных жалоб на плохое питание в столовой. В образовательном учреждении также работают сотрудники Роспотребнадзора.

Напомним, что снимок хлеба с плесенью появился в социальных сетях 26 сентября. Пользователь, опубликовавший фотографию, заявил, что таким обедом кормят школьников в Росляково.

В данный момент сотрудники Роспотребнадзора проверяют помещение столовой и место хранения продуктов в школе. Кроме того, изучается документация, в том числе по поставкам продуктов питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.