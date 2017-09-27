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Школьники и учителя очистили берег Кольского залива в Мурманске
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    Школьники и учителя очистили берег Кольского залива в Мурманске

    22:29  27 Сентября 2017
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    Школьники и учителя очистили берег Кольского залива в Мурманске

    Мурманск, 27 сентября. В рамках проекта «Фенология Северного Калотта» на берегу Кольского залива состоялась акция по сбору мусора с участием школьников и педагогов из России и Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Кольской горно-металлургической компании, которая поддержала акцию.

    Участниками акции по уборке берегов Кольского залива стали около 90 школьников и учителей Мурманской области и приграничной норвежской губернии Финнмарк. Первой точкой экологического десанта стал левый берег Кольской залива, в районе поселка Минькино.

    Здесь волонтерам удалось собрать более 600 мешков с мусором, который сортировали на пластиковые и другие отходы для дальнейшей переработки и утилизации.

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    Автор: Алексей Громов
    #мурманск #кольский залив #экологический десант
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