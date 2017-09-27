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Главой Североморска был избран экс-руководитель наркоконтроля Мурманской области
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    Главой Североморска был избран экс-руководитель наркоконтроля Мурманской области

    1:41  27 Сентября 2017
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    Главой Североморска был избран экс-руководитель наркоконтроля Мурманской области

    Мурманск, 27 сентября. Руководителем  Североморска был избран Владимир Евменьков, бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Мурманской области. За его кандидатуру единогласно проголосовал городской совет.

    «Все депутаты горсовета проголосовали за кандидатуру Владимира Евменькова», – сообщила пресс-служба горсовета.

    Уже известно, что Владимир Евменьков собирается пересмотреть приоритеты бюджета в пользу финансирования ЖКХ, а также нарастить объёмы капитального ремонта жилых домов и активизировать работу по повышению собираемости квартплаты с жильцов

    Напомним, что предыдущий мэр Североморска Александр Абрамов скончался в августе 2017 года в возрасте 54 лет. Он руководил городом более шести лет.


     

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #мурманск #североморск #евменьков
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