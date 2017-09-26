Столицу Северного флота возглавил Владимир Евменьков

В Избранное

Североморск, 26 сентября. Депутатами горсовета главой Североморска избран Владимир Евменьков.

Депутаты городского совета Североморска единогласно избрали главой столицы Северного флота бывшего руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Мурманской области Владимира Евменькова. Его кандидатура были одобрена на заседании совета депутатов во вторник 26 сентября.

Отмечается, что бывший мэр Североморска Александр Абрамов скончался на 54-м году жизни в августе текущего года. В течение шести лет он был главой города.