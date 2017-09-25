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Жителя Мурманска осудили за пьяную драку с девушкой
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    Жителя Мурманска осудили за пьяную драку с девушкой

    16:23  25 Сентября 2017
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    Жителя Мурманска осудили за пьяную драку с девушкой

    Мурманск, 25 сентября. Житель Мурманска получил 250 часов обязательных работ в наказание за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, мужчину обязали выплатить 131,9 тысяч рублей в качестве моральной компенсации пострадавшей девушке.

    Инцидент произошел 17 июля 2016 года. Находясь в квартире на улице Фрунзе, подозреваемый причинил по неосторожности тяжкий вред потерпевшей.

    В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Учтя все обстоятельства преступления и личность подсудимого, суд принял решение назначить наказание в виде 250 часов обязательных работ.

    Приговор пока не вступил в официальную силу.

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    Автор: Алексей Громов
    #мурманск #тяжкий вред
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