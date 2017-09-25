Жителя Мурманска осудили за пьяную драку с девушкой

В Избранное

Мурманск, 25 сентября. Житель Мурманска получил 250 часов обязательных работ в наказание за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, мужчину обязали выплатить 131,9 тысяч рублей в качестве моральной компенсации пострадавшей девушке.

Инцидент произошел 17 июля 2016 года. Находясь в квартире на улице Фрунзе, подозреваемый причинил по неосторожности тяжкий вред потерпевшей.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Учтя все обстоятельства преступления и личность подсудимого, суд принял решение назначить наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Приговор пока не вступил в официальную силу.