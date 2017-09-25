Глава Мурманской области опровергла слухи о своей отставке

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Мурманск, 25 сентября. Глава Мурманской области Марина Ковтун опровергла слухи о своем возможном уходе с поста губернатора.

По словам пресс-секретаря Ковтун Анны Булатовой, сейчас губернатор находится с рабочей поездкой в Москве, где она принимала участие в работе Госсовета по Арктике.

Кроме того, на своей странице в Twitter Ковтун назвала слухи о своем уходе ложными.

«Фейки не комментирую, у меня другая работа. Мои полномочия истекают в сентябре 2019 года. Я и моя команда работаем в штатном режиме», — написала она.



фейки не комментирую, у меня другая работа:) pic.twitter.com/8rUHE8zqdF — Марина Ковтун (@KovtunM) September 22, 2017

Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке губернаторов российских регионов. В частности, кадровые перестановки могли коснуться Ивановскую, Самарскую, Омскую, Новосибирскую, Мурманскую область.