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Общество
Глава Мурманской области опровергла слухи о своей отставке
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    Глава Мурманской области опровергла слухи о своей отставке

    16:10  25 Сентября 2017
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    Глава Мурманской области опровергла слухи о своей отставке

    Мурманск, 25 сентября. Глава Мурманской области Марина Ковтун опровергла слухи о своем возможном уходе с поста губернатора.

    По словам пресс-секретаря Ковтун Анны Булатовой, сейчас губернатор находится с рабочей поездкой в Москве, где она принимала участие в работе Госсовета по Арктике.

    Кроме того, на своей странице в Twitter Ковтун назвала слухи о своем уходе ложными.

    «Фейки не комментирую, у меня другая работа. Мои полномочия истекают в сентябре 2019 года. Я и моя команда работаем в штатном режиме», — написала она.
     

    Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке губернаторов российских регионов. В частности, кадровые перестановки могли коснуться Ивановскую, Самарскую, Омскую, Новосибирскую, Мурманскую область.

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    Автор: Алексей Громов
    #мурманск #ковтун
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