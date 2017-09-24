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Мурманск попал в топ городов по числу массовых эвакуаций
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    Мурманск попал в топ городов по числу массовых эвакуаций

    13:35  24 Сентября 2017  /обновлено: 13:45  24 Сентября 2017
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    Мурманск попал в топ городов по числу массовых эвакуаций

    Мурманск, 24 сентября. На сайте «Рациональные рейтинги» появился рейтинг российских городов по числу массовых эвакуаций за последние дни.

    Отметим, что 19 сентября неизвестные сообщили о бомбах в различных общественных местах Мурманска. Так, телефонные террористы «заминировали» торговые центры «Мурманск молл», «Форум», «Моисей», отели «Меридиан», «Губернский», а также здание правительства Мурманской области и МАГУ.

    Несколько часов оперативники обыскивали здания. К счастью, информация о «минировании» не подтвердилась.

    Однако лидером по числу эвакуаций стала Москва. На втором месте Пермь. Далее идут Омск, Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток.

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    Автор: Алексей Громов
    #мурманск #эвакуация
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