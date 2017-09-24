Мурманск попал в топ городов по числу массовых эвакуаций

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Мурманск, 24 сентября. На сайте «Рациональные рейтинги» появился рейтинг российских городов по числу массовых эвакуаций за последние дни.

Отметим, что 19 сентября неизвестные сообщили о бомбах в различных общественных местах Мурманска. Так, телефонные террористы «заминировали» торговые центры «Мурманск молл», «Форум», «Моисей», отели «Меридиан», «Губернский», а также здание правительства Мурманской области и МАГУ.

Несколько часов оперативники обыскивали здания. К счастью, информация о «минировании» не подтвердилась.

Однако лидером по числу эвакуаций стала Москва. На втором месте Пермь. Далее идут Омск, Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток.