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Тринадцать пожарных тушили гараж в Мурманске
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    Тринадцать пожарных тушили гараж в Мурманске

    12:53  24 Сентября 2017
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    Тринадцать пожарных тушили гараж в Мурманске

    Мурманск, 24 сентября. На пульт ГУ МЧС по Мурманской области поступило сообщение о возгорании гаража, расположенного на улице Набережная, 17.

    Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате пожара в гараже обгорела внутренняя деревянная обшивка на площади 15 квадратных метров. Ликвидацией пожара занимались два пожарно-спасательных подразделения (13 человек и 3 единицы техники).

    В данный момент устанавливаются причины возникновения пожара.

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    Автор: Дима Оленин
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