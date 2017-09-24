Тринадцать пожарных тушили гараж в Мурманске

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Мурманск, 24 сентября. На пульт ГУ МЧС по Мурманской области поступило сообщение о возгорании гаража, расположенного на улице Набережная, 17.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате пожара в гараже обгорела внутренняя деревянная обшивка на площади 15 квадратных метров. Ликвидацией пожара занимались два пожарно-спасательных подразделения (13 человек и 3 единицы техники).

В данный момент устанавливаются причины возникновения пожара.