Труп мужчины нашли на автобусной остановке в Мурманске

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Мурманск, 23 сентября. Бездыханное тело мужчины нашли на городской остановке, расположенной на улице Пономарева в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, труп мужчины нашли на остановке общественного транспорта в минувшую пятницу.

Согласно предварительной версии, житель Мурманска умер из-за проблем со здоровьем, поскольку каких-то признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Труп мужчины направлен в морг для выяснения точной причины смерти.