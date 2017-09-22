Кафе в Мурманской области накажут за открытый для детей доступ к запрещенным сайтам

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Оленегорск, 22 сентября. Кафе в Мурманской области оштрафуют за открытый доступ к запрещенным ресурсам в интернете для детей.

Одно из заведений общепита в Оленегорске раздавало интернет для всех желающих безо всяких ограничений. В результате несовершеннолетние получили доступ к сайтам с запрещенным содержанием. В прокуратуре Мурманской области сообщили, что данные ресурсы содержали информацию порнографического характера, а также электронную версию книги «Моя борьба».

Владельцы кафе признали свою вину в полном объеме и пообещали устранить нарушения. Предпринимателям грозит крупный штраф, подчеркнули сотрудники прокуратуры.