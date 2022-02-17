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Около 30 спасателей тушат сильный пожар в Мурманской области

Происшествия
Около 30 спасателей тушат сильный пожар в Мурманской области
ГУ МЧС по Вологодской области

Видяево, 17 февраля. Информация о пожаре в поселке Видяево Мурманской области поступила в 05:50 по местному времени. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло на улице Центральная, дом 14. Приехавшие на место сотрудники противопожарной безопасности установили, что пламя объяло кровлю жилого дома.

«По прибытии первых подразделений было установлено, что горит кровля жилого дома, по предварительной информации, на площади 1000 квадратных метров. Эвакуировано 16 человек», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. В ликвидации возгорания принимают участие 30 спасателей и восемь единиц спецтехники.

Еще один крупный пожар на этой неделе произошел в Иркутской области на свиноферме. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные кадры с места событий.

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пожар мчс кровля мурманская область
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