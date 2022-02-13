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Полицейские Мурманска подарили детям подарки в рамках благотворительной акции

Общество
Полицейские Мурманска подарили детям подарки в рамках благотворительной акции
pixabay.com

Мурманск, 13 февраля. Сотрудники УМВД России по Мурманской области приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «От сердца к сердцу». Ее ежегодно организует фонд «Милосердие детям».

Участники благотворительной акции исполняют желания малышей. Так, временно исполняющая обязанности начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова отправила восьмилетней девочке из Челябинска большой кукольный дом. А руководитель группы НЦБ Интерпола УМВД России по Мурманской области Кристина Шостак подарила малышке из Пермского края книги по анатомии человека.

Благотворительность и волонтерство развиваются по всей России. Так, в Вологде неравнодушные граждане помогают пожилым людям осваивать цифровые технологии. Проект реализует общественная организация «Созидание» при грантовой поддержке правительства Вологодской области и Фонда президентских грантов.

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