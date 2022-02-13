Окровавленную 11-летнюю девочку нашли в раздевалке одной из школ Мурманска

Мурманск, 13 февраля. Ученица шестого класса лежала без сознания в луже крови. Инцидент произошел 10 февраля на территории одной из школ, уточнили в региональном СКР.

Сотрудники образовательного учреждения не стали вызывать правоохранителей, рассказала бабушка пострадавшей девочки. Она добавила, что ее внучку нашла учительница физкультуры, а еще там были четыре девочки, которые убежали.

«Все сейчас ссылаются на несчастный случай. Это не так, я в это не верю. На моей внучке были кеды на резиновой подошве со специальным противоскольжением, она не могла упасть сама», — отметила женщина.

Сейчас 11-летняя школьница находится в реанимации, в сознание она так и не пришла. Ей диагностировали переломы, черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. СК и прокуратура уже занялись проверкой по факту произошедшего.

В Саратове проводится проверка по факту смерти восьмилетней девочки. Школьница пожаловалась матери на плохое самочувствие, а через несколько часов скончалась.