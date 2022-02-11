Аэропорт в Мурманске оказался парализован из-за муляжа взрывного устройства

Мурманск, 11 февраля. Аэропорт в Мурманске эвакуировали в связи с подозрением на угрозу взрыва из-за найденного у пассажира муляжа взрывчатки

В пресс-службе также уточнили, что из-за ЧС были задержаны рейсы во Внуково и Пулково. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиаузла.

«Эвакуация произведена в 18:58 в связи с подозрением на ЧС. В данный момент вызваны оперативные службы, причины устанавливаются», — сообщил собеседник агентства сразу после эвакуации.

Позднее работа авиаузла была восстановлена. Стало известно, что на входе в здание аэропорта у одного из пассажиров был обнаружен при себе муляж взрывного устройства.

«По ситуации в аэропорту: на входе в здание аэровокзала у пассажира был обнаружен подозрительный предмет, запрещенный к воздушной перевозке муляж взрывного устройства. Вокзал был эвакуирован, на место вызваны оперативные службы. В данный момент работа вокзала восстановлена», — прокомментировали в пресс-службе.

Отбой тревоги был дан в 21:10 по московскому времени. Известно, что в данный момент с пассажиром, пытавшимся пронести на территорию авиаузла муляж взрывчатки, ведется работа сотрудниками МВД.

Ранее, 8 февраля, сотрудники силовых ведомств экстренно прибыли в аэропорт Шереметьево в связи с сообщением о минировании одного из терминалов. В ходе проверки взрывчатые вещества не были обнаружены.