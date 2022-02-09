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Уникальный случай рождения краснокнижного тюленя в неволе был зафиксирован в Мурманске

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 20:54
Общество
Уникальный случай рождения краснокнижного тюленя в неволе был зафиксирован в Мурманске
kldzoo.ru  /  Пресс-служба Калининградского зоопарка

Мурманск, 9 февраля. Второй случай рождения щенка редкого краснокнижного серого тюленя был зафиксирован в Мурманском морском биологическом институте. Подобный случай рождения дикого зверя в неволе произошел второй раз.

Научные сотрудники отметили, что пол животного еще неизвестен. Но у Северян появилась уникальная возможность подобрать имя детенышу. Щенок появился на свет здоровым и активным животным. Тюлень хорошо набирает вес и за 17 дней с момента рождения смог более чем втрое увеличить свою массу.

«Щенок родился от той же удивительной пары, что и малыш Тим — первый рожденный в неволе детеныш серого атлантического тюленя», — отметили специалисты института.

Сотрудники также отметил, что вольерная сеть, разделявшая самочку Бузи и вольного серого тюленя, не помешала двум родителям зачать еще одного малыша. Теперь у сотрудников Мурманского морского и биологического института появился еще один воспитанник.

Сотрудники фонда «Зеленый Сахалин» помогли полосатому тюленю выбраться из леса. Животное никак не могло попасть в воду из-за нестабильного льда.

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