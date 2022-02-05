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Большегруз столкнулся с рейсовым автобусом на въезде в Кандалакшу

Происшествия
Большегруз столкнулся с рейсовым автобусом на въезде в Кандалакшу
pixabay.com

Кандалакша, 5 февраля. Авария с участием большегруза и рейсового автобуса произошла на юго-западе Мурманской области. О случившемся сообщили очевидцы.

Столкновение автобуса и фуры зафиксировали на улице Промышленная в Кандалакше вечером. По мнению пользователей социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло из-за скользкой дороги.

Пока подробности дорожно-транспортного происшествия неизвестны. Информация о пострадавших в аварии пока не поступала. На место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Еще одна серьезная авария произошла на Рублевском шоссе в Москве. В результате столкновения трех автомобилей одна из машин перевернулась. Человек, сидевший в ней, оказался заблокирован. К месту прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД.

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авария автобус большегруз
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