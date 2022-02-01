Владельцы протестантской церкви в Мурманске выставили ее на продажу за 99 миллионов рублей

Мурманск, 1 февраля. Здание протестантской церкви в Мурманске выставили на продажу на сайтах агрегаторов объявлений за 99 миллионов рублей.

Нежилое помещение, имеющее площадь 925,2 квадратных метра, продается вместе с земельным участком. В настоящее время объект используется для богослужений.

«Продается нежилое здание общей площадью 925,2 квадратных метра с автономным отоплением на дизельном топливе. Здание продается вместе с земельным участком площадью 3860 квадратных метра», — сообщается в объявлении.

Владельцы решили продать недвижимость из-за высоких коммунальных платежей, сообщают «РИА Новости». Оно может быть использовано для учреждений культуры, уточнил представитель хозяина собственности.

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