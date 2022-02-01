Владельцы протестантской церкви в Мурманске выставили ее на продажу за 99 миллионов рублей

Мурманск, 1 февраля. Здание протестантской церкви в Мурманске выставили на продажу на сайтах агрегаторов объявлений за 99 миллионов рублей.
Нежилое помещение, имеющее площадь 925,2 квадратных метра, продается вместе с земельным участком. В настоящее время объект используется для богослужений.
«Продается нежилое здание общей площадью 925,2 квадратных метра с автономным отоплением на дизельном топливе. Здание продается вместе с земельным участком площадью 3860 квадратных метра», — сообщается в объявлении.
Владельцы решили продать недвижимость из-за высоких коммунальных платежей, сообщают «РИА Новости». Оно может быть использовано для учреждений культуры, уточнил представитель хозяина собственности.
Ранее сообщалось о том, что ростовчанин продает кабриолет 1938 года выпуска на Avito. Автомобилем такой же марки, Adler Trumpf Junior, в частности, владел и известный актер Юрий Никулин.
Prt Scr avito.ru /