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Владельцы протестантской церкви в Мурманске выставили ее на продажу за 99 миллионов рублей

Общество
Владельцы протестантской церкви в Мурманске выставили ее на продажу за 99 миллионов рублей
pexels.com  /  Pavel Danilyuk

Мурманск, 1 февраля. Здание протестантской церкви в Мурманске выставили на продажу на сайтах агрегаторов объявлений за 99 миллионов рублей.

Нежилое помещение, имеющее площадь 925,2 квадратных метра, продается вместе с земельным участком. В настоящее время объект используется для богослужений.

«Продается нежилое здание общей площадью 925,2 квадратных метра с автономным отоплением на дизельном топливе. Здание продается вместе с земельным участком площадью 3860 квадратных метра», — сообщается в объявлении.

Владельцы решили продать недвижимость из-за высоких коммунальных платежей, сообщают «РИА Новости». Оно может быть использовано для учреждений культуры, уточнил представитель хозяина собственности.

Владельцы протестантской церкви в Мурманске выставили ее на продажу за 99 миллионов рублей
Prt Scr avito.ru /
Ранее сообщалось о том, что ростовчанин продает кабриолет 1938 года выпуска на Avito. Автомобилем такой же марки, Adler Trumpf Junior, в частности, владел и известный актер Юрий Никулин.

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мурманск церковь недвижимость
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