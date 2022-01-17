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Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Мурманске из-за аномальной метели

Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Мурманске из-за аномальной метели
pxhere.com

Мурманск, 17 января. Штормовое предупреждение объявлено в Мурманске из-за аномальной метели и сильного ветра с порывами до 27 метров в секунду.

Непогоду в регион принес атлантический циклон, который смещается с Норвежского моря на Кольский полуостров. Об этом сообщает региональное отделение Гидрометцентра России.

«Семнадцатого января в период с 9 до 13 часов на северо-западе Мурманской области и в городе Мурманске ожидается усиление северного ветра в порывах 25-27 м/с, сильная метель. Сохранится до 18-21 часа», — говорится в сообщении.

Согласно данным «Мурманскавтодора», из-за метели с 9 утра ограничено движение для грузового транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола». Также закрыт проезд по трассам Снежногорск — Гаджиево и Мишуково — Снежногорск.

Гидрометцентр ранее объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 вторника.

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