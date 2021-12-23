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Восемь детей получили травмы после столкновения двух микроавтобусов под Мурманском

Происшествия
Восемь детей получили травмы после столкновения двух микроавтобусов под Мурманском
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области

Оленегорск, 23 декабря. Авария с участием двух микроавтобусов произошла в Мурманской области. Всего пострадали десять человек, включая восемь детей, сообщили в экстренных службах региона.

ДТП зафиксировали в городе Оленегорск. На дороге столкнулись пассажирские микроавтобусы, в которых ехали 26 человек. На место происшествия прибыли спецслужбы Мурманской области и бригада скорой помощи, пишет РИА Новости.

«Мурманская область, город Оленегорск, произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек. В лечебные учреждения для осмотра направлены десять человек, в том числе восемь детей», — рассказали в экстренных службах.

Крупная авария произошла в столичном районе Северное Тушино 23 декабря. На улице Свободы столкнулись внедорожник и маршрутка. По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадали девять пассажиров общественного транспорта.

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