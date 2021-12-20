Один человек погиб и 14 пострадали при аварии автобуса и легковушки в Мурманской области

Мурманск, 20 декабря. Серьезная авария с участием микроавтобуса и легковушки произошла под Мурманском. Жертвой ДТП стал один человек, еще 14 людей получили травмы различной степени тяжести. Такие данные привели в областных экстренных службах.

Все обстоятельства и детали автоаварии устанавливаются. Правовая оценка участникам дорожно-транспортного происшествия будет дана позже, передает РИА Новости.

На данный момент данных о состоянии пострадавших не поступало. На месте крупной аварии продолжают работать сотрудники оперслужб, полицейские и врачи.

Недавно на выезде из Мурманска водитель фуры не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП случилось на заснеженной трассе, что и могло стать причиной аварии.